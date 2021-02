Sci-fi horor The Persistence vyjde ve vylepšené verzi pro nové konzole

Stále více her se postupně přesouvá do nové generace a další na řadě je sci-fi horor The Persistence, který se ve vylepšené verzi dostane na PS5, Xbox Series X/S a PC už na jaře letošního roku. Včera to oznámilo studio Firesprite.

The Persistence je sci-fi hororem s prvky rogue-like hratelnosti, která hráče uvrhne do nepříznivé situace rozpadající se vesmírné stanice, na které musíte přežít. Ta je mimo jiné plná monster a logických hádanek, které hráč musí rozluštit, aby se dostal do bezpečí.

Vylepšená verze dostane do vínku např. ray tracing, lepší práci se světlem a stíny a v případě konzole Playstation 5 i přizpůsobení pro ovladač DualSense.