Sci-fi RPG The Outer Worlds dostane příští rok příběhové DLC

Obsidian Entertainment potvrdil, že jeho vesmírné RPG The Outer Worlds nám nabídne v příštím roce i příběhové DLC. Vývojáři bohužel k oznámení této novinky nepřidali žádné dodatečné informace, takže toho o navazujícím obsahu zatím moc nevíme. Tvůrci příležitosti využili také k tomu, aby poděkovali za přijetí jejich hry a vyjádřili radost z nominace na hru roku.

"Přijetí The Outer Worlds bylo neuvěřitelné a už jenom nominace na cenách The Game Awards pro nás znamená nesmírně mnoho. Naše cesta ale ještě není zdaleka u konce a s radostí oznamujeme, že příběh hry rozšíříme pomocí DLC v příštím roce. Detaily prozradíme o něco později," sdělilo studio v příspěvku na fóru.

The Outer World se stalo jedním z nejpovedenějších kousků posledního roku, když Obsidian se svým typickým rukopisem vytvořil nový fantastický RPG svět, ve kterém nabídl hromadu možnosti a rozhodnutí, která potěší každého fanouška rozvětvených linek. Nakonec si hra vybojovala nominaci na hlavní kategorii The Game Awards, kde ovšem uspělo Sekiro: Shadows Die Twice.