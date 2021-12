Sci-fi strategie Homeworld 3 se ukazuje v prvních záběrech ze hry

Homeworld patří mezi kultovní a dlouhotrvající strategické série a my jsme se na cenách The Game Awards konečně dočkali plnohodnotného pokračování. To dorazilo s premiérovým trailerem, kde nechyběly ani záběry ze hry a titulu se dočkáme v posledním čtvrtletí roku 2022 na Steamu a Epic Games Store.

Časově se bude příběh odehrávat celé generace po událostech druhého dílu a vývojáři slibují epické vesmírné bitvy gigantických rozměrů, ale i osobnější a taktické souboje v levitujících troskách vesmírných pozůstatků pradávných civilizací.

Nástupce legendárního Homeworldu je ve vývoji, přispět můžete i vy

Hra se vyvíjí s využitím nejmodernějších technologií, takže se můžete těšit na zcela nové modely a designy lodí, kompletně simulovanou balistiku a realistickou destrukci. Podle tvůrců jde o konečnou vizi, kterou si studio nastolilo při vývoji původních dílů a kterou je nyní konečně možné zplna realizovat.