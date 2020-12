Sci-fi střílečka Destiny 2 dostane v příštím roce podporu pro crossplay

Svět Destiny 2 se pomalu ale jistě rozšiřuje a studio Bungie nám odhalil pár dalších novinek, které dorazí ve třinácté sezóně. Především bylo potvrzeno, že se hra obohatí o crossplay někdy v roce 2021. Prozatím nevíme, co přesně to pro komunitu bude znamenat a zda budou opravdu moci všichni hráči hrát společně nezávisle na platformě, ale je to pravděpodobné.

Venku je startovní trailer a ViDoc z akce Destiny 2: Beyond Light

Jinak třináctá sezóna přinese celou řadu novinek a aktualizací obsahu včetně dvou nových Striků - Fallen SABER a Devil's Lair. Samozřejmostí jsou nové zbraně, vybavení a loot celkově.