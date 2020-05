Sci-fi střílečka Disintegration od autora kultovního Halo vychází v červnu

Disintegration je sci-fi střílečka z pohledu první osoby, která mísí taktické prvky v reálném čase a vytváří tak naprosto unikátní herní zážitek. Hra je dějově zasazena do ne zrovna optimistické budoucnosti, do světa drásaného hladomorem, do světa vzácných zdrojů a světa, jenž stojí krůček nad propadem do totální zkázy. A to by v tom byl čert, kdyby lidstvo nenašlo způsob, jak celou tu drsnou realitu přežít. Jedná se o proces, který je znám pod jménem ‚‚Integrace“, v níž je lidský mozek přenesen do robotického těla.

Svět je ale v úplném chaosu a jak to tak už bývá, přesně toho chce využít až příliš ambiciózní armádní legie známá jako Rayonne. Té samozřejmě nejde o nic menšího než získat kontrolu nad zbytkem lidstva, a to přinucením podstoupení procesu ‚‚integrace“ do jejich legie a upevnit svou už tak dominantní pozici.

My budeme hrát za Romera Shoala, chlápka, jenž je setsakramentsky ostřílený pilot, který se se svou malou skupinou psanců postaví ohromné síle Rayonne. V průběhu napínavého příběhu povedeme svůj tým skrz řadu akcí a explozemi nabitých misí plných nečekaných zvratů, ve kterých budeme vzdorovat našemu mocnému nepříteli a snažit se dát naději lepších zítřků poslednímu pozůstatku lidstva.

"Vždycky jsem byl gameplayově zaměřený vypravěč a teď tomu nebude jinak. V Disintegration chci vytvořit přesvědčivý příběh, který bude postavený tak, jak to ještě nikdo před námi neudělal. Vytváření nezapomenutelných postav a bohatých světů, které zdaleka převyšují zážitky z ostatních FPS her mám zkrátka ve své krvi a jsem nadšený, že se hráči budou brzy moct stát jejich součástí," řekl Lehto.

Kromě singleplayerové kampaně obsahuje Disintegration také PvP režim více hráčů, kde proti sobě budou bojovat piloti s jejích posádkou ve třech herních režimech na šesti různých mapách. Hráči si mohou vybrat z devíti druhů posádek, každá se bude hodit na trochu jiný styl hraní.

Herní mechaniky a dechberoucí kampaň jsou hluboce zakořeněné i ve hře pro více hráčů. Tým V1 Interactive vkládá do multiplayeru pořádnou šťávu prostřednictvím odlišných druhů posádek, které se neliší pouze vzhledem, ale taky stylem jejich boje.

Multiplayer poskytuje řadu kosmetických úprav, které můžeme zakoupit nebo získat ve hře. Jedná se o skiny pilotů, posádek a podobně. Tým z V1 Interactive se bude také starat o sezónní změny herního obsahu.

Disintegration bude uvedeno na trh v digitální podobě, a to 16. června 2020. Hra bude dostupná na PS4, Xbox One a PC a vyjde vás na necelých 50 euro.