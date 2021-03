Sea of Solitude - Director's Cut: sama v moři emocí | Recenze

Co baví Vylepšený dabing

Samota je zrádná věc. Občas si člověk přeje být na chvíli sám, jindy zase zatouží po společnosti. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se samoty nemůže zbavit a kolem se hromadí jen další a další nesnáze. Do takové situace se dostala i Kay, hlavní hrdinka Sea of Solitude. Sice má kolem sebe rodinu a přátele, ale je znát, že je něco špatně. Ve zdejších vodách se pokusíte odhalit nejen její vlastní problémy.

Sea of Solitude stojí na velmi jednoduchém principu nenáročné plošinovky, která je tažena vpřed výše popsaným příběhem. Rychle poznáte, že vodní svět, ve které se vše odehrává, není jen další z řady fantasy výmyslů, ale řeší se tady záležitosti z reálného světa.



Vizuální stránka odpovídá tomu, co prožívá Kay a její rodina

Hráčům, kteří prošli originál, mohu s klidem sdělit, že v Director’s Cut edici je žádné výraznější novinky nečekají. Obsahově se Sea of Solitude vůbec nezměnilo. Hlavní úpravy, které si tvůrci pro verzi na Switch připravili, se týkají dabingu a scénáře. Sám jsem originál nehrál, ale v rámci rešerše jsem některé jeho části viděl. Opravdu jsem nečekal, že rozdíl v dabingu bude tak obrovský. Není divu, že u původní verze byl právě tento prvek tak kritizovaný. V Director’s Cut jsou role zcela přeobsazené a přijde mi, že nové hlasy ke zdejším postavám sedí mnohem lépe.

Sea of Solitude: umělecké osamocení | recenze

Úprav scénáře si pak všimnete jen v určitých konverzacích. Z těch, které jsem viděl, to vypadá tak, že se vyznění příběhu nijak nezměnilo, ale dialogy jsou pro danou situaci mnohdy vhodnější. Kolikrát ale záleží spíše na osobních preferencích.

Jak jsem již zmiňoval, příběh táhne hru neustále kupředu. Moc dlouhé tažení to ale není. I když na to půjdete pomalu, tak během nějakých 4 hodin máte stejně hotovo. Hodinku navíc byste možná ještě nastřádali odháněním holubů a sbíráním lahví, které lehce rozšiřují příběh. Každou situací projdete jako nůž máslem a nemáte nejmenší šanci na zásek.



Příběh je největším tahounem hry, bohužel hrací doba je krátká

Není to jen tím, že je Sea of Solitude opravdu přímočará záležitost, ale když už se dostanete do nějaké zapeklitější situace, tak máte vždy po ruce světlici. Ta vám přímo ukáže, kudy se vydat nebo co udělat. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mě tvůrci přehnaně netahali za ruku. I když prostředí hry není nijak rozlehlé, tak by se v něm dalo vymyslet něco víc. Takhle to jsou jen pěkně vypadající kulisy, kolem kterých jen bezduše proběhnete, protože vás tudy navedla světlice.

Vůbec by mi nevadilo, kdyby mě tvůrci přehnaně netahali za ruku

Kromě poskakování a lezení dojde i na akčnější části, ve kterých světlice opět hraje hlavní roli. Přijde mi, že by ničemu neuškodilo, kdyby se tyto sekvence úplně vyškrtly. Je to jen nuda a otrava, kdy musíte temné postavy dovést do světla, které je očistí. V některých částech mi to ani moc nedávalo smysl a působilo to jen jako zdržení, abych do další kapitoly neproběhl moc rychle.



Souboje ve hře najdete, jde ale spíše o nutné zlo než vítanou změnu

Ještě je tady jedna výraznější novinka, kterou najdete pouze ve Switch verzi Sea of Solitude, a tou je foto režim. Sice nepatří mezi ty nejpropracovanější, ale dají se s ním pořídit docela líbivé snímky. Kromě polohy kamery v něm lze upravovat i počasí. Některé scenérie tak mohou působit opravdu dobře. Graficky totiž oproti verzi na ostatních platformách Switch nijak nezaostává a nádherná stylizace v kombinaci s výborným soundtrackem (především se skladbou I Picture You Before Me) funguje stále skvěle. Musím vývojáře hlavně pochválit za to, že objekty nemají tak nechutně roztřepené hrany, jako to je u spousty jiných titulů pro tuto hybridní konzoli.

Na druhou stranu se ale mohlo o něco více zapracovat na optimalizaci. Zatímco při hraní v doku je Sea of Solitude naprosto plynulé, tak při hraní v handheldu se počet snímků za vteřinu občas propadává. Cítit je to hlavně během deštivých částí. Je to velká škoda vzhledem k tomu, že Switch zvládá mnohem více a Sea of Solitude není zase tak velký titul, aby vyžadoval obrovské množství výkonu, které by Switch nemohl nabídnout.



Propadů snímků se občas dočkáte, jinak ale běží hra plynule

Při hraní můžete narazit ještě na pár menších technických problémů jako je prolínání textur, trhané animace postavy či zaseknutí se v nějakém místě, kam vývojáři asi úplně neočekávali, že se hráč vůbec dostane. I z takové situace jsem se ale dostal docela bez problému. Nicméně vzhledem k tomu, že tohle je Director’s Cut verze, tak bych očekával, že bude dotažená do konce se vším všudy, což se o Sea of Solitude zkrátka říct nedá.