Sea of Thieves se má podívat na další platformy. Exkluzivita Xboxu podle insiderů míří na PlayStation a Switch

Vypadá to, že Microsoft svoji strategii ohledně exkluzivit mění podle toho, jak se zrovna cítí. Už v minulosti tady byly případy, kdy se hry původně určené jen pro Windows a Xbox dostaly i na ostatní platformy. Jmenovat můžeme třeba sérii Ori od Moon Studios. Dalším takovým případem by mohla být pirátská multiplayerovka Sea of Thieves. Na tom, že míří na PlayStation, se shodují dva insideři s tím, že oznámení by mohlo přijít velmi brzy. Jeden z nich přihodil i verzi pro Switch

Stephen Totilo uvádí, že ze svých zdrojů slyšel pouze o verzi pro PlayStation. Jeff Grubb k tomu přidává i Switch. Zatím ale ani jeden nemůže potvrdit, jestli to v současnosti stále platí nebo se pouze jednalo o dřívější plány. Mluvčí Microsoftu každopádně odmítl jakkoliv tyto dohady komentovat. Více bychom se oficiální cestou mohli dozvědět v následujících týdnech. Vedle Sea of Thieves se totiž spekuluje také o další prezentaci Xbox Developers Direct.

Microsoft by tímto způsobem mohl změnit strategii ohledně svých starších her a postupem času je vydávat i na další platformy. Podobnou taktiku ostatně zvolil i PlayStation, který v posledních letech uvedl několik svých dřívějších exkluzivit na PC. Na konzole Xboxu se ale nepodívala ani jedna. Naopak Sea of Thieves by se mělo dostat i k přímé konkurenci. Jak už to u neoficiálních informací bývá zvykem, upozorňujeme, že ve finále to může být ještě trochu jinak.