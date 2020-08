Seagate PS4 Game Drive: externí disk ve stylu apokalypsy | Recenze

Co baví Desing Co vadí Vyšší cena 6 /10 Hodnocení

Velikost her stále roste a kapacita disků konzolí častokrát stačí pouze na pár velkých titulů. Proto není od věci zauvažovat o jeho rozšíření, obzvlášť pokud rozehráváte jednu hru za druhou a nechce se vám pokaždé něco mazat a následně zase stahovat. Abyste i skrz externí disk svému okolí dokázali, že jste skalními fanoušky PlayStationu, můžete sáhnout po limitované Last of Us: Part II edici od Seagate s kapacitou 2 TB.

Na první pohled by si člověk řekl, že takový disk přece musí mít nějaké výhody, když je dělaný přímo k PlayStationu 4, a navíc má v názvu “Game Drive”. Skutečnost je ale taková, že je to vlastně naprosto klasický 2,5" externí harddisk. Ke konzoli ho připojíte přes USB 3.0, PlayStation si ho sám naformátuje, čímž využitelná kapacita lehce klesne na 1,84TB. Následně se zvolí jako výchozí úložiště a můžete začít s jeho plněním.

"Na krabičce výrobce uvádí, že tento disk pojme až 50 her. Abyste ale takového čísla dosáhli, musíte hrát pouze menší indie tituly."

Třeba takové Call of Duty: Warzone by se vám na něj nevešlo ani dvacetkrát, a to je řeč pouze o battle royale módu. Pokud byste do toho započítali i zbytek Modern Warfare, tedy kampaň spolu s klasickým multiplayerem, velikost ze 100 GB vzroste téměř na dvojnásobek. Velké AAA tituly si zkrátka vyžadují pořádný prostor.

Externí disk se hodí nejen pokud si chcete rozšířit kapacitu, ale je vhodný také pro hráče, kteří využívají vícero konzolí. Ať už si jen jdete zahrát ke kamarádovi nebo k tomu máte jakýkoliv jiný důvod, disk si můžete vzít s sebou a jednoduše si tak přenášet hry mezi konzolemi. Opět stačí disk připojit a PlayStation se už o všechno postará. Jediné, na co si musíte dát pozor, je, abyste neměli jednu hru nainstalovanou na interním i externím úložišti. Z jednoho ji budete muset smazat, jinak si nic nezahrajete.

U tohoto disku je ale zásadní hlavně jeho vzhled. Po téhle stránce není co vytknout. Design se drží stylu ostatních The Last of Us doplňků. Obzvlášť vám bude s konzolí ladit, pokud máte The Last of Us: Part II edici i u ní. Za líbivější disk si ale oproti těm klasickým lehce připlatíte. Cena této edice se pohybuje okolo 2 500 Kč. Pokud byste se spokojili se stejným modelem bez slušivých úprav, vyjde vás to o zhruba 300 Kč levněji. Cenu mimo The Last of Us určitě lehce zvedá také to, že se jedná o limitovanou edici. Na pohled každopádně úhledná krabička vypadá velmi dobře. Nálepku s názvem hry doplňuje vyrytý motiv kapradiny, který najdete snad na každém kousku merche spojeného s touto hrou. Samozřejmě je to odkaz na tetování Ellie.

Co je pro jednoho plus, může pro druhého hráče znamenat nepřekročitelnou hranici. Jistě vás neminuly červnové diskuze o hře. Je ta hra opravdu tak dobrá, jak říkají recenze? A nejsou náhodou zaplacené? Je to LGBT propaganda? Může za to Soros, Kalousek nebo Hideo Kodžima? O tom a mnoha dalších věcech se hráči dohadovali několik týdnů. Jestli pro vás bude vzhled klad nebo zápor tedy záleží na tom, do kterého patříte tábora. I ti, kteří druhé The Last of Us nemají zrovna v lásce si ale disk mohou pořídit za účelem rituálního sprovození z povrchu zemského nebo jakožto náhradu za míček při golfu. Kreativitě se meze nekladou.

V ohledu rychlosti se jedná o naprostý standard. Sám jsem před tím externí disk na PlayStationu 4 nevyužíval, takže mě příjemně překvapilo, že rozdíl mezi hrou nainstalovanou na systémovém úložišti a externím disku není takřka žádný. Načítací časy se liší maximálně v nižších jednotkách vteřin a ani rychlost přenášení souborů nijak výrazně nepocítíte. PlayStation 4 přeci jen stále používá klasický harddisk. U nové generace by rozdíl ale už cítil byl razantně. Sony staví převážně na zrychlení všech aspektů. Proto také tento ani žádný jiný externí harddisk u PlayStationu 5 nebudete moci využít, abyste ho zbytečně nezpomalili.

"Nic vám nebrání využívat tento disk i na PC nebo dalších konzolích."

Pokud PlayStation 4 nemáte, tak pro externí disk stále můžete najít využití. Nic vám nebrání využívat ho i na PC nebo dalších konzolích. Jako velký rebel si ho například můžete pořídit k Xboxu One. Jak už bylo řečeno, jediným rozdílem oproti běžným diskům je vzhled, takže není důvod, proč by neměl fungovat.