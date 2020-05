Second Extinction chystá PC betu, přihlásit se můžete už nyní

Second Extinction je čerstvě oznámenou kooperační akcí, ve které si to tým žoldáků rozdá s krvelačnými dinosaury za osud naší matičky Země. Pokud se na dinosauří Left 4 Dead těšíte, pak vězte, že na PC se chystá betatest a již nyní se do něj můžete přihlásit.

Má to jen menší háček. Musíte tak učinit ještě s dalším kamarádem a pokud seženete ještě více lidí, dostanete za to pár bonusů k dobru. Obyčejným přihlášením na stránkách War Support dostanete do rukou forum avatara. Pokud přizvete dalšího kamaráda, získáte vytoužený přístup do bety. V případě druhého kamaráda ještě dostanete unikátní nameplate pro svou postavu a nakonec pět hráčů v týmu vám zaručí skin pro zbraň.

Příběh hry se točí kolem ovládnutí Země dinosaury a vzniku skupiny ERA, která se je snaží porazit. Vy na to nebudete sami. Naopak na vás bude čekat intenzivní kooperativní zážitek pro tři hráče. Vývojáři vyzdvihují, že budete bojovat na rozlehlých mapách a díky APEX Engine má hra vypadat opravdu skvěle.

Titul zatím nemá datum vydání. Dorazí ale na PC a konzole.