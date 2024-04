Secret of the Deep vypráví o hrdinovi probuzeném Smrtí. České studio Esanti Games představilo svoji prvotinu

Vypadá to hodně bledě, když si pomoc bezejmenného hrdiny vyžádá sama Smrt. Přesně touto situací bude začínat temný příběh hry Secret of the Deep, kterou představilo české studio Esanti Games jako svůj první velký projekt. Ještě letos bychom si jejich akční adventuru s RPG prvky měli zahrát v rámci předběžného přístupu na Steamu. Pokud se chystáte na dnes začínající Comic-Con v Praze, máte možnost si hru vyzkoušet s předstihem na stánku v hale A.

Podíváme se na místo zvané Hlubina, kde se skrývá neznámé zlo, v jehož vzniku dost možná mají prsty místní bohové. Proti takovému nepříteli je nutné se pořádně vyzbrojit. Pak už můžeme vyrazit do akčních soubojů ve stylu hack'n'slash akcí z pohledu třetí osoby. Vedle klasických zbraní náš hrdina umí používat také útočnou a obrannou magii. Do výčtu jeho dovedností spadá i schopnost dávat či brát naději, což má sehrát velmi důležitou roli.

Když zrovna nebudeme vybíjet temné kobky, můžeme strávit klidnější chvíle v osadě, která poslouží jako naše základna. Tady si budeme moci vylepšovat vybavení, osvojit si nové dovednosti a také bude možné upravit její podobu. Zároveň právě i tady budeme skládat střípky a rozkrývat příběhové pozadí, které se týká nejen samotného svět, ale i minulosti hlavního hrdiny. Našincům s porozuměním příběhu jistě pomůže, že hra bude obsahovat oficiální české titulky.

V předběžném přístupu by mělo Secret of the Deep strávit zhruba 2 roky. Finální verze je tedy naplánovaná na rok 2026. Ta, kterou si osaháme letos, obsahuje všechny důležité základy, na kterých pak tvůrci budou stavět další přídavky a vylepšení. Zároveň bude k dispozici první třetina příběhové linky. Vývojáři chtějí také úzce spolupracovat s komunitou, jejíž členové budou moci hlasovat o některých věcech. Pokud se chcete do procesu také zapojit, sledujte sociální sítě hry nebo se připojte na oficiální Discord server.

Cenovka hry bude v základu nastavena na 29,99€ a s přibývajícím obsahem bude postupně stoupat. Pokud byste rádi tým z Esanti Games podpořili rovnou víc, můžete si na oficiálních stránkách předobjednat Keepers of The Deep edici s několika exkluzivními bonusy, které nebudou k dostání žádným jiným způsobem.

