Šéf PlayStation Studios promluvil o budoucnosti PS5, důchodu PS4 i hrách pro PC

Šéf PlayStation Studios Hermen Hulst byl hostem nového PS Podcastu a ve dvacetiminutovém rozhovoru prozradil několik zajímavostí a upřesnil dříve uvedené informace.

PlayStation Studios má ve vývoji přes 25 her, polovina jsou nové značky

Kde začít? Třeba nedávnou zvěstí, že PlayStation Studios má ve vývoji 25 titulů, z toho polovinu mají tvořit úplně nové značky. To Hulst skutečně potvrdil, z jeho slov nicméně můžeme vyčíst, že ne všechny hry skutečně vytvoří interní studia Sony.

My všichni jsme PlayStation Studios

Ačkoli PlayStation Studios oficiálně zastřešuje 14 interních týmů, které japonská společnost v minulosti založila či koupila, Hulst mezi ně osobně počítá i studia, se kterými Sony úzce spolupracuje a která pro něj tvoří exkluzivní hry, jako jsou Kojima Productions, From Software či noví partneři Haven a Firewalk.

„Pro mě v tom v mnoha ohledech není žádný rozdíl. Všechny jsou to PlayStation Studios. Jsme organizace vedená tvůrci. Což pro mě znamená, že chceme najít ta nejlepší možná vývojářská studia na světě a pomáhat jim realizovat jejich nápady,“ říká Hulst. Mezi 25 budoucími hrami tak klidně může být i další souls-like hra či pokračování Death Stranding.

Tvůrci Astra mají větší autonomii

Sony nedávno zavřelo své nejstarší japonské studio, které dělalo pro západ trochu hůře pochopitelné hry jako The Last Guardian, Ico, Shadow of the Colossus a další. Místo něj ale v zemi výcházejícího slunce vzniklo „nové“. Tedy přesněji řečeno, Team Asobi spadající pod Japan Studio se osamostatnil.

Asobi vzniklo v roce 2012 a dosud tvořilo jen „dema“ ukazující nové technologie. Spolu s PS4 vydali hříčku The Playroom, pro PS VR pak Astro Bot: Rescue Mission a v PS5 je předinstalovaná skákačka Astro's Playroom. Díky získané autonomii a větším finančním prostředkům by ale Asobi mohlo v budoucnu tvořit více her různých žánrů.

Sony prodlouží život PS4

Jestli se kritici Xboxu smáli Microsoftu, že vedle Xboxu Series bude nadále vyvíjet hry i pro Xbox One, v Sony vlastně dělají totéž. K původním třem multiplatformním titulům Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure a Horizon Forbidden West přibudou minimálně další dvě. Konkrétně pokračování God of War (Sony stále nepotvrdilo podtitul Ragnarok) a Gran Turismo 7.

„Nemůžete vybudovat komunitu s více než 110 miliony uživatelů PS4 a pak od ní odejít. Myslím, že by to byla špatná zpráva pro fanoušky PS4 a rozhodně špatné rozhodnutí pro byznys,“ uvedl Hulst.

Souběžný vývoj samozřejmě nepotrvá věčně, protože PS4 už má zastaralý hardware, který by u nových her znamenal příliš velké ústupky. Sony sáhlo ke kompromisnímu řešení jen u her, které jsou pokračováním již známých značek z PS4 či starších konzolí. Ani to ale neplatí stoprocentně, nový Ratchet a Clank bude jen pro PS5.

Hulst mimochodem prozradil, že Horizon Forbidden West by Sony chtělo vydat letos na Vánoce. Nový díl God of War se prý zdrží a dorazí někdy v příštím roce. Pokud se do roka nezlepší dostupnost nové generace konzolí, fanoušci ještě možná budou rádi, že si nové hry spustí alespoň na PS4.

S PC nadále počítáme

Hulst v souvislosti s PS4 zmínil byznys. Ten bude jistě hrát velkou roli i v případě vydávání titulů pro jiné platformy. Sony již pro PC vydal Horizon Zero Dawn a před nedávnem pak Days Gone. V květnu během konference pro investory pak firma prozradila, že s PC má větší plány a populární značky chce přenést i na mobily. Hry či světy a postavy z PlayStationu tak budou skoro všude kromě Xboxu a Nintenda.

Zůstaneme-li ještě u PC, Sony na zmíněné konferenci potvrdilo, že pro něj vydá Uncharted 4: A Thiefs End. Hulst si velmi pochvaluje úspěch prvního Horizonu a říká, že si PC hráčů cení. Zároveň však tvrdí, že PlayStation má prioritu a vydávání portů nijak neohrozí vývoj her pro vlastní platformu. Proto chce firma pečlivě zvažovat, co a kdy na PC vydá.

Pokud budeme číst mezi řádky, na PC zamíří ještě další hry, ale musíme u nich počítat třeba s dvouletým zpožděním oproti PlayStationu. To už se hra na domácí platformě „zaplatí“ a Sony může jít vábit uživatele počítačů. A třeba je tím přesvědčit, aby si koupili ještě PlayStation.

PS: Hermen Hulst ještě donedávna vedl Guerrilla Games, tvůrce sérií Killzone a Horizon.