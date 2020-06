Šéf Sony počítá s vyššími výrobními náklady her na Playstation 5

Pravděpodobně není s podivem, že se náklady na vývoj videoher neustále zvyšují a současné technologie umožňují tvořit opravdu špičkové kousky, které spotřebovávají také velké zdroje. V rozhovoru pro GIBiz redaktor položil Jimu Ryanovi, šéfovi Sony, otázku, na kolik vlastně vyšlo technologické demo nového Unreal Engine 5, který údajně běželo na konzoli PS5.

„Myslím si, že tato technologie umožní, aby se hry po svých grafických stránkách staly zajímavější a živější. Hry se však také stanou o něco náročnější na samotnou tvorbu, a to i co se finanční stránky týče. Takže ano, předpokládáme, že pravděpodobně dojde ke zvýšení rozpočtů na vývoj. Nevidíme to však jako masivní nárůst, protože jsme začali co nejrychleji pracovat na dotáhnutí těchto věci do finálních podob a chceme zajistit, aby tvůrci her měli stejné finanční výdělky ze svých děl jako tomu bylo doposud. Pokud dokážeme udržet krok s pravděpodobnými vyššími vývojovými náklady, bude průmysl prosperovat i nadále," řekl Ryan.

Ryan také uvedl na pravou míru to, že data vydání her pro novou PS5 nijak nebudou ovlivněny současnými světovými nepříjemnostmi, jako je pandemie koronaviru.

„Zeptejte se kohokoliv, z jakékoliv oblasti podnikaní, zda fungují stejně efektivně na dálku jako z kanceláře. Většina lidí vám odpoví, že z 80% či 90% ano," dodává Ryan.„Vývojáři, se kterými jsem v kontaktu říkají totéž. Seznam her, které budou představeny se spuštěním konzole se nezdá být nijak významněji ovlivněn."

Bohužel ve světle čerstvých událostí ve světě se Sony rozhodlo odložit prezentaci PS5 her, plánovanou na tento čtvrtek. Na více informací si budeme muset počkat.