Šéf vývoje akční série Far Cry po deseti letech opouští Ubisoft

Kreativní mysl na pozadí akční série Far Cry, Dan Hay, po více jak 10 letech opouští kormidlo značky a odchází z Ubisoftu. Dan se přidal ke studio na vývoj třetího dílu, který je dosud považován za jeden z nejlepších vůbec, a od té doby se podílel na každém dílu. Nejvíce se staral o pátý díl, kde figuroval mimo jiné i jako kreativní ředitel.

"Po více jak 10 letech v Ubisoftu oznámil Dan Hay, že se vydává za novou etapou svého profesionálního života a hodlá odejít 12. listopadu," nechal se slyšet Ubisoft. "Dan byl vedoucím vývoje a staral se o všestranný tým vývojářů, který vyprodukoval jednu z nejúspěšnějších her v historii Ubisoftu. Děkujeme Danovi za jeho mnoholeté zkušenosti a přejeme mu vše nejlepší do budoucích snažení."

Far Cry 7 se možná více soustředí na online složku a multiplayer

Odchod Dana má ostatně možná něco společného i se směrem, kterým se dle šuškandy hodlá série ubírat dál. Far Cry 7 by se totiž mohl hodně zaměřit na online prvky a multiplayer, což bude velký odklon od původní atmosféry značky. Co je na tom pravdy uvidíme snad už brzy.