Sega kupuje tvůrce Angry Birds za 706 milionů eur. Chce posílit svoji pozici na trhu mobilních her

Informace o nakupování společnosti Sega se vyrojily už o víkendu. Dnes společnost vydala oficiální zprávu o tom, že odkupuje Rovio Entertainment, které je známé hlavně díky značce Angry Birds. Do té spadají jak oblíbené mobilní hry, tak dvojice filmových adaptací a seriály. Celková cena se pohybuje okolo 706 milionů eur. Předpokládá se, že akvizice bude dokončena do druhého čtvrtletí příštího roku, takže na výplody tohoto kroku si ještě pěknou chvíli počkáme.

Tato událost je součástí plánů Segy, kdy do roku 2026 chtějí investovat 250 miliard japonských jenů do expandování své společnosti. To se netýká jen nakupování zaběhlých značek a týmů, ale také rozšiřování svých sérií na více platforem a tvorba více druhů médií.

Jedním z hlavních důvodů, proč se do hledáčku Segy dostalo právě Rovio, je jejich snaha posílit svoji pozici na trhu mobilních her. S jejich pomocí chtějí urychlit rozvoj vlastních značek na kapesní platformy, takže se víceméně dá očekávat, že se na mobilech může objevit ježek Sonic a nedávno byla oznámena také mobilní Persona. Je přímo zmíněno, že Sega chce využít know-how Rovia v ohledu live-service her.

To ale neznamená, že se zapomene na Angry Birds. I tuto značku chce Sega nadále podporovat a rozvíjet. Rovio prý plánuje svoji značku rozšířit z mobilů na další platformy. Že bychom se dočkali nějaké větší hry ze světa naštvaných ptáků? Pokud by to bylo nápaditě zpracované, tak se takové myšlence nebráníme.

Nemusí to tak na první pohled vypadat, ale Sega je na tom momentálně velmi dobře. I přes nepříliš pozitivní přijetí posledního herního Sonica, se jeho prodeje na konci fiskálního roku pohybovaly okolo 3 milionů. Také jim pomohl úspěch ježkovy filmové adaptace. Nesmíme zapomínat ale ani na další série jako Yakuza - dnes už známá jako Like a Dragon, Persona nebo Total War. Každá z nich slaví s posledních letech úspěchy a daří se jim pronikat na nové trhy. Uvidíme, jak moc budou nadále těžit z akvizice Rovie. Na rozdíl od odkoupení Activisionu Microsoftem by v případě tohoto obchodu nemělo dojít k větším problémům.

