Sega láká na nový projekt z bojového univerza Virtua Fighter

Bojová série Virtua Figher je nechvalně známá všem pamětníkům. Spolu s Tekkenem víceméně odstartovala všeobecnou mánii bojových her v roce 1993 a nyní to vypadá, že chystá svůj návrat do moderní generace. Alespoň to lze vyčíst z nedávného oznámení Segy.

Ta totiž bude slavit 60 let existence a za tímto účelem chce dle tweetu "restartovat značku Street Fighter". Bohužel kromě toho nevíme absolutně nic. Může tedy jít o remaster, remake nebo zbrusu nový díl, nebo dokonce cosi zcela mimo herní branži.

My samozřejmě pevně doufáme v plnohodnotné pokračování, na oficiální oznámení si ale budeme muset ještě chvíli počkat.