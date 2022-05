SEGA plánuje celou řadu remaků, remasterů a nových her ještě na letošní rok

Vydavatelé i přes rozličné odklady slibují velké věci.

I přesto, že je letošní rok ve znamení odkladů a z druhé poloviny roku uteklo spousta skvělých her, vývojáři a vydavatelé nám slibují celou řadu projektů. SEGA v nejnovější finanční prezentaci nastínila pořádný přísun nových her, kterých bychom se měli dočkat ještě do konce fiskálního roku 2022, tedy do 31. března 2023.

V tomto seznamu chystaných her jsou podle všeho remaky, remastery, spin-offy a zbrusu nové hry. Vydavatel očekává minimálně stejně dobrá čísla, jako v uplynulém roce. Prodeje by dle Segy měly ještě nabobtnat a oproti 7 milionům kusů z fiskálního roku 2022 očekává až 13 milionů kusů z fiskálního roku 2023.

Minimálně o rebootech jsme od Segy už slyšeli. Před nějakou dobou se rozlezla šuškanda o návratu kultovních sérií jako Crazy Taxi a Jet Set Radio, které v seznamu výše rozhodně nebudou chybět.