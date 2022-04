Sega plánuje návrat starších sérií. Crazy Taxi a Jet Set Radio mají být jejími "super hrami"

Společnost Sega se loni podělila o své plány do budoucna. Chtějí tvořit velké hry, které na trhu vydrží dlouhá léta a už se pomalu začínáme dozvídat, o co vlastně půjde.

Konceptem "super her" Sega cílí na vytvoření nových zdrojů příjmů pro společnost a hodlají na to vynaložit patřičné úsilí. Zatím mají v plánu vyvinout čtveřici takových her a dle informací webu Bloomberg by dvě z nich měly být znovuzrozené klasiky Crazy Taxi a Jet Set Radio, které začaly na nepříliš úspěšné konzoli Dreamcast.

Pokud nevíte, oč kráčí, tak obě série jsou rychlé akční arkády. Crazy Taxi dostává svému jménu. Musíte vozit své zákazníky na místo určení a je jedno, jakým způsobem je tam dostanete. V Jet Set Radio oproti tomu svištíte po městském prostředí na inline bruslích.

Vzorem pro hry tohoto typu je pro Segu Fortnite. Od nového Crazy Taxi, které by mělo vyjít v průběhu dvou nebo tří let, se tedy dá očekávat free-to-play model, hraní skrz platformy, neustále se rozrůstající obsah a spousta mikrotransakcí. U Crazy Taxi i Jet Set Radio si dokážeme představit, že by na tomto modelu obě značky mohly docela fungovat. Ve finále ale záleží hlavně na správném zpracování.

Crazy Taxi má vznikat už přes rok v jednom z tokijských studií. Stejně jako Jet Set Radio je ve velmi rané fázi vývoje a podle zdrojů Bloombergu je tady pořád možnost, že nakonec nespatří světlo světa. Sega se každopádně k těmto informacím odmítá vyjádřit oficiální cestou. O zbylých dvou "super hrách" zatím víme jen to, že jednou z nich má být FPS akce vyvíjená v evropském studiu.

