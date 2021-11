Sega plánuje velké investice do her. Finanční výsledky předčily očekávání společnosti

Sega už zažila lepší časy, ale špatně se rozhodně nemá. Ve finančním reportu za první polovinu letošního fiskálního roku se jí dařilo jak s klasickými hrami, tak v arkádových hernách, které jsou populární hlavně v Asii. Oproti předchozímu roku si značně polepšila a celkové výsledky prý značně předčili očekávání společnosti.

V budoucnu Sega očekává ještě větší nárůst díky vydávání dalších velkých titulů a free-to-play her jako je Hatsune Miku: Colorful Stage, která se po více než roce od vydání v Japonsku dostane v prosinci do zbytku světa. Sega má velké plány na několik let dopředu a do vývoje klasických her hodlá do roku 2026 investovat 880 milionů dolarů.

Chce tím posílit existující segmenty jejich portfolia jako jsou mobilní a online hry, ale také se chystají do nových oblastí. Konkrétně byla řeč o NFT, o kterých se nedávno vyjadřovala i společnost EA jakožto o budoucnosti herního průmyslu.

Společně s reportem se objevila také registrace nové ochranné známky pro "Sonic Frontiers". Není žádným tajemstvím, že Sega pracuje na novém Sonicovi a tohle je dost možná název, pod kterým vyjde. Podle spekulací by měl mít otevřený svět ve stylu posledního dílu série Legend of Zelda. Více informací z oficiálních zdrojů bychom se měli dozvědět v příštím roce, kdy má nový Sonic také vyjít.

Zdroj: Twinfinite, Wccftech