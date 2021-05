Sega přemýšlí, která z jejich herních klasik by si zasloužila remake

V nejnovějších finančních výsledcích společnosti Sega jsme mohli nahlédnout pod pokličku nejbližších plánů firmy a vypadá to, že nepůjde pouze o nové herní pecky. Stěžejním bodem nadcházejících let má být pro vydavatele zatím neodhalená sci-fi střílečka z rukou Creative Assembly, o které toho zatím nevíme moc. Nestojí to však pouze na novinkách.

Hodně zajímavou informací bylo, že společnost prohlíží svůj herní katalog kultovních a legendárních pecek a přemýšlí, která z nich by stála za remake či remaster a omlazení do novodobého herního průmyslu.

Sega možná chystá předělávku skvělé plošinovky Sonic Colors

A rozhodně je z čeho vybírat. V dokumentu lze vidět zvučná jména jako Virtua Fighter, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Altered Beast, House of the Dead a další. Jde samozřejmě pouze o příklady, některé z uvedených značek by si ale rozhodně zasloužily nejen remake, ale rovnou plnohodnotné pokračování.

Už nyní navíc víme, že se značkou House of the Dead se něco kutí a i Virtua Fighter chystá nějaké oznámení. Nechme se tedy překvapit.