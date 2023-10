Sega zrušila několik herních projektů. Je mezi nimi i barevná akce Hyenas od tvůrců série Total War

V letošním roce je šetření cítit napříč spoustou velkých společností. Posledním takovým případem je Sega, která sice tento měsíc očekává vydání novinky Sonic Superstars, ale v některých odvětvích se jí úplně nedaří. Jako jeden z důvodů, kvůli kterým přišlo na řadu rušení nevydaných projektů, je snížení zisků z evropského regionu.

Důsledkem toho je zaříznutí několika projektů ještě před jejich oznámením. O jednom z nich jsme už ale od minulého roku věděli, a navíc ho vydavatel prezentoval na nedávném Gamescomu. Řeč je o Hyenas, akční střílečce laděné do barevného komiksového stylu. Ohlasy od hráčů, kteří si ji měli možnost vyzkoušet, nebyly špatné, ale Sega jí očividně nevěřila dostatečně.

Pro studio Creative Assembly by to bylo úplně něco jiného oproti jejich předchozí tvorbě. Nejvíce je proslavila strategická série Total War a do srdcí fanoušků hororů se zapsali díky Alien: Isolation. Aby těch špatných zpráv nebylo málo, tak britský Eurogamer přišel s reportem, podle kterého Creative Assembly čeká propouštění. Po zrušení Hyenas se ale rozhodně flákat nemohou, protože za chvíli tady máme vydání Total War: Pharaoh.