Šeptanda: Microsoft chystá levnější Game Pass s reklamou

Game Pass Lite by mohl nahradit Xbox Live Gold

Microsoft nedávno rozhodl, že po vzoru Sony a dalších velkých vydavatelů zdraží hry. Tříáčkové tituly už tak nebudou za obligátních 60 dolarů/eur, ale nově 70. Paradoxně by ale mohl nabídnout ještě výhodnější cestu, jak by se hráči mohli k digitální zábavě dostat.

Magazín Windows Central vyšťoural na fóru Resetera tabulku, kterou údajně Microsoft rozesílá španělským hráčům. V ní je nový tarif, říkejme mu třeba „Game Pass Lite“, který má stát jen 3 eura měsíčně (75 Kč). Standardní konzolových Game Pass je za 10 eur, verze Ultimate pak za 13 eur.

Lite by měl mít několik podstatných omezení. Před spuštěním her by se hráčům měla zobrazit reklama. Součástí navíc nebude standardní katalog Game Passu, ale pravděpodobně jen hry vydávané samotným Microsoftem, a to po šesti měsících od jejich premiéry. Tabulka zmiňuje také dostupný online multiplayer.

To je podstatná informace a mohla by naznačovat, že Microsoft zruší stávající předplatné Xbox Live Gold, které už má smysl právě jen kvůli tomu konzolovému multiplayeru, protože ostatní bonusy nemají velkou cenu.

Ale možná je to celé jen kachna, žádné jiné zdroje ostatně podobnou tabulku nesdílely. Microsoft nicméně má chuť Game Pass rozšířit o další tarify, protože ve světě již testuje rodinné/přátelské předplatné, díky němuž mohou výrazně ušetřit skupiny hráčů.