Seriál The Last of Us se zaměří na první hru, v něčem se ale bude hodně lišit

Viceprezident studia Naughty Dog Neil Druckmann prozradil, co můžeme očekávat od nového seriálu The Last of Us z produkce HBO. Podle všeho se můžeme těšit na převyprávění událostí z prvního dílu doplněné o další věci. Čeká nás ale také porce rozdílů oproti předloze. "Například co se týče akce, ve hře musíte hráče trénovat, dávat mu příležitost se učit mechaniky a musíte ho tak protáhnout mnoha souboji. V seriálu tolik akčních scén nepotřebujete. Klíčové jsou spíše myšlenky podtrhující celý příběh. HBO bylo opravdu skvělé v tom, jak nás tlačilo od hardcore akce k soustředění na jednotlivé postavy a jejich příběh," vysvětluje Druckmann.

Akčnost ale zřejmě nebude tím jediným, co se bude od herního The Last of Us lišit. "Některé z mých oblíbených epizod se od příběhu výrazně lišily a už se nemohu dočkat, až je lidé uvidí," pokračuje Druckmann. Na druhou stranu se ale někdy podobnost hře nedá popřít a v seriálu se objeví i některé z původních dialogů.

Seriálové zpracování The Last of Us zatím nezná datum vydání, ale víme alespoň, kdo se postaví do hlavních rolí. V roli Joela se představí Pedro Pascal známý například ze seriálu Mandalorian a Ellie bude hrát herečka Bella Ramsey, kterou si můžete pamatovat jako malou Lyannu Mormont ze Hry o Trůny.