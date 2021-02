Seriálová adaptace The Last of Us už má svého Joela a Ellie

O tom, že se chystá seriálová adaptace thrilleru The Last of Us z produkce HBO už víme nějakou dobu a zatím rozhodně všechny informací poukazují na to, že se máme na co těšit. Nyní k nám konečně dorazily čerstvé zprávy i o hereckém obsazení úvodní dvojice hrdinů - Joela a Ellie.

Role Joela se ujme herec Pedro Pascal, známý ze seriálů Hra o trůny či Mandalorian. O roli Ellie se postará Bella Ramsey, kterou můžete znát taktéž z fantasy seriálu Hra o trůny.

Seriál na motivy The Last of Us dostal od HBO zelenou

Tvůrci už dříve slíbili, že chtějí v seriálu rozšířit lore a pozadí příběhu hry o další detaily i nečekané zvraty, takže bude rozhodně zajímavé sledovat, co Craig Mazin spolu s Neilem Druckmannem vymyslí.