Seriálové The Last of Us od HBO se představuje v první pořádné ukázce

Jako další značka PlayStationu se své adaptace dočká The Last of Us od Naughty Dog. Začátkem příštího roku by měla první sezóna dorazit na HBO Max a během včerejšího The Last of Us Day se s námi její tvůrci podělili o pořádnou ochutnávku, kde nechybí ani staří známí clickeři.

Odvypráví příběh, který jsme si prošli v rámci prvního dílu. Ten si můžete zahrát i v nedávno vydaném remaku The Last of Us Part I. Ohlasy na něj byly vcelku rozporuplné v tom ohledu, do jaké míry je to vlastně remake. Na druhou stranu už původní hra byla výborná, a tak i nová verze stojí za zahrání, pokud ještě nemáte The Last of Us za sebou.

Z teaser traileru na nás seriálové The Last of Us působí docela slibně. Atmosféra odpovídá prvnímu dílu a většina herců se pro své role hodí. Už by nám ale HBO také mohlo prozradit, kdy se chystá premiéra. Původně měl seriál vyjít ještě v průběhu letošního roku, ale nakonec si budeme muset počkat na začátek toho příštího. Přesné datum ale zatím nepadlo.