Seriálového Zaklínače čeká velká změna. Henry Cavill po třetí sezóně končí v roli Geralta

Herec Henry Cavill je jedním z hlavních taháků seriálové adaptace Zaklínače. To se ale po nadcházející třetí sezóně změní. Nedlouho poté, co herec oznámil návrat do role Supermana, se nechal slyšet, že končí jako Geralt a roli po něj převezme Liam Hemsworth, kterého můžete znát třeba z Hunger Games.

"Moje cesta jakožto Geralta z Rivie byla plná monster a dobrodružství a bohužel se čtvrtou sezónou odložím svůj medailon a meče," píše Cavill na svém Instagramu. Prý se těší na to, jak bude Geralt vypadat v podání Hemswortha. Ten sám říká, že je velký fanoušek Zaklínače. Pro diváky tyto změny nicméně nevěstí moc dobrého. U podobných seriálů se jen zřídkakdy mění herci v hlavní roli a i v tomto případě bude mít tohle rozhodnutí pádný důvod. I když Hemsworth může být dobrým Geraltem, stále bude čtvrtá sezóna působit zvláštně.

Ve třetí sezóně se nicméně můžete stále těšit na Cavilla v roli Geralta. Její datum vydání zatím neznáme, ale mělo by k němu dojít během léta příštího roku.