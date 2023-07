Seriáloví The Boys zavítají do Call of Duty. Čtvrtá sezóna nabídne nejen tematické skiny

Stejně jako řada dalších live service her mělo i Call of Duty v minulosti několik spoluprací se známými značkami. Jednou z těch bizarnějších byla v rámci oslav fotbalového mistrovství světa, kdy se do Warzone 2.0 dostali Neymar, Messi a Pogba. Oproti tomu dává nově oznámené spojení s oblíbeným seriálem The Boys mnohem větší smysl. Na novinky už nemusíte čekat dlouho. Čtvrtá sezóna s podtitulem Reloaded začíná v Call of Duty Warzone 2.0 a Modern Warfare II už dnes 12. července od 18:00 na všech platformách.

Obsah inspirovaný The Boys bude přibývat postupně. S dnešním startem sezóny najdete první balíček operátora se Starlight v hlavní roli. 16. července ji pak doplní Homelander a 20. trojici operátorů uzavře Black Noir, který v krátkém videu uvedl celou spolupráci ve stylu typickém pro seriál. Nový obsah má být prošpikovaný tematickými prvky.

Hlavní novinkou pro battle royale Warzone 2.0 je nová mapa Vondel. Ta je oproti svým předchůdcům situovaná hlavně do městské oblasti. Do boje se tady mezi sebou zapojí 72 hráčů. Samozřejmě nebude chybět možnost hrát v týmech až pro 4 členy. Vondel ale nebude dostupný neustále. Se čtvrtou sezónou Activision zavádí rotování Resurgence map, což zatím bude platit pro Vondel a Ashika Island. Hlavní Al Mazrah bude dostupná neustále, ale ostatní se budou po určitém čase měnit.

Novinek je každopádně mnohem víc. Přímo do Modern Warfare II zamíří nová mapa Vonder Waterfront, budete si moci vyzkoušet brokovnici MX Guardiant a hráči se dočkají také vyvrcholení raidu Atomgrad.

