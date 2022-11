Série Horizon se má rozšířit o MMO. Pro Sony ho podle zdrojů připravuje jihokorejský NCSoft

Po letošním vydání Horizon: Forbidden West je okolo této značky nezvykle rušno. Není to tak dávno, co jsme psali o přípravách remasteru prvního dílu a nyní se objevily další spekulace. Ty se týkají Horizon MMO, tedy velké hry s otevřeným světem pro hromadu hráčů. Informace pochází od insidera, který vystupuje pod přezdívkou The Snitch a v posledních několika měsících byly jeho předpovědi přesné.

Vývoj multiplayerového Horizonu má mít na starosti jihokorejské studio NCSoft, které můžete znát jako tvůrce Lineage, Blade & Soul nebo WildStar. V žánru MMO tedy mají bohaté zkušenosti. Spolupráce NCSoftu a Sony se má zaměřovat na globální herní trh. V minulosti se nejednou stalo, že online spin-offy velkých her byly dostupné jen na specifických trzích. Horizon by ale neměl být ten případ.

I když má být spolupráce domluvená, stále prý probíhají vyjednávání o partnerství a celkovém směřování vývoje. Pokud takové MMO opravdu vzniká, tak ho bezesporu neuvidíme v dohledné době. Z popisu to zní tak, že vývoj je teprve na začátku. Sony se nicméně netají tím, že v budoucnu chystá vydat několik live-service her a mutliplayerový Horizon bychom si v tomto duchu dokázali představit.

Zdroj: Reddit