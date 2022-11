Série Project Cars končí. EA zastavilo vývoj dalšího dílu závodů od Slightly Mad Studios

Závody Project Cars, které odstartovaly v roce 2015, tíhly spíš k simulaci než k arkádě. Podle informací webu GamesIndustry.biz už s nimi EA do budoucna nepočítá. Společnost se interně rozhodla, že zastaví další vývoj či investice do této značky. Zaměstnanci, kteří na ní pracovali, se přesunou na jiné pozice.

Za vznikem značky stojí Slightly Mad Studios. To se v roce 2019 stalo součástí uznávaných vývojářů závodních her Codemasters. V té době bylo součástí týmu kolem 150 zaměstnanců, takže je pravděpodobné, že podobné množství si teď bude muset hledat nové místo nebo se přesune k jiným projektům.

I když se může zdát, že je Project Cars velká značka, ve skutečnosti se úspěchem dá nazývat pouze první díl. U pokračování ohlasy hráčů byly stále méně pozitivní a mobilní Project Cars GO nevydrželo ani celý rok. „Po vyhodnocení dalšího titulu Project Cars a jeho růstu jsme se rozhodli, že dál nebudeme pokračovat ve vývoji a investicích do série," uvádí ve vyjádření mluvčí EA. Dále říká, že je nyní jejich prioritou, aby se dostalo podpory všem, kterých se tyto změny týkají.

Pokud si chcete dodatečně pořídit hry ze série Project Cars, tak v digitálních obchodech najdete už jen třetí díl. První dva totiž byly staženy z prodeje kvůli licencím a vzhledem k tomuto oznámení to nevypadá, že by se do obchodů měly znovu vrátit.

Zdroj: GamesIndustry.biz