Série Total War chystá tři nové díly. Jedním z nich by měla být strategie z univerza Star Wars

Tým v Creative Assembly ve své značce Total War zpracovává hlavně skutečnou historii, ovšem velký úspěch pro ně byla i fantasy trilogie Total War: Warhammer. Podle nového reportu mají ve studiu vznikat hned další tři strategie, přičemž jedna z nich bude patřit do univerza Star Wars. Byl by to tedy první sci-fi díl z jejich repertoáru.

Zatím posledním dílem je egyptské Total War: Pharaoh, kterému se start příliš nevydařil. Tvůrci se už při oznámení netajili tím, že to bude jeden z menších dílů. Hodnocením od hráčů, které se na Steamu usadilo na 62 %, ale patří mezi ty nejméně povedené z celé série. Creative Assembly od něj ale ještě nedává ruce pryč a připravuje update, který má celkově základní hru vylepšit.

Jelikož stále pracují na egyptském díle, oznámení nového pokračování je nejspíš ještě daleko a není jisté, jestli z trojice bude právě Star Wars jako první na řadě. Zdroje webu Dualshocker zatím nezmiňují, co by měly být zač zbylé dva díly. Vzhledem k úspěchu Warhammeru bychom se nedivili, kdyby nás jeden z nich opět vzal právě do tohoto světa. Objevují se i spekulace o tom, že tentokrát bude místo fantasy zasazený do světa Warhammeru 40 000. Také pochybujeme, že se vývojáři jen tak vzdají reálné historie. To už jsou ale jen naše dohady.