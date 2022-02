Série Uncharted mohla být bohatší. Tvůrce Days Gone chtěl hru o mladém Sullivanovi

Režisér postapokalyptického titulu Days Gone Jeff Ross nedávno odhalil, že měl v plánu vytvořit Uncharted hru, která by vyprávěla příběh mladého Sullyho.

Prozradil to během svého povídání na video show Sacred Symbols+, kde reagoval na otázky týkající se zamítnutí sequelu Days Gone společností Sony. „Victor Sullivan ve věku 25 let ve velmi stylovém světě, řekněme v roce 1976,“ začal Ross v odpovědi na dotaz ohledně plánu s Uncharted sérií. „Vypadl z námořnictva z určitých důvodů a já zamýšlel sledovat ho v jeho mladém věku, jak se snaží najít své místo ve světě, od snahy být vojákem až po situaci na ulici, kde by se nakonec rozhodl, že se stane podvodníkem.“

Ross dále odkryl, že v Sullym by se zračila bondovská ikona Seana Conneryho. Prozradil taktéž, že jeho nápad velmi ovlivnily filmy jako Joker nebo Tenkrát v Hollywoodu jakožto snímky odehrávající se v 70. letech. Nápad prý však ztroskotal na názorech, že by v něm nebylo příliš možností pro přestřelky a on sám nechtěl udělat první Uncharted hru, kde by hráč nikoho nezastřelil.