Sex, drogy a rock'n'roll. Cyberpunk 2077 byl ohodnocen nálepkou 18+

Minulý týden Cyberpunk 2077 obdržel své první veřejné hodnocení - 18+ a lichotivé rozhodně nebylo.

Hodnocení bylo krátce po zveřejnění ze stránky odstraněno, ale ještě předtím uživatel Redditu JordhanMK si vše stihl pohotově natípat a okamžitě všechno znova vyvěsit na net.

Jak uvádí PCGamesN, Cyberpunk 2077 bude údajně obsahovat intenzivní sexuální vztahy, nahotu, prostituci, sexualizaci, sexuální jazyk. Hlavně body sexuální potěšení a intenzivní sexuální vztah jsou závažné, a to z důvodu scének, které se ve hře objevují. Dále také scény zobrazující sebevraždu, krutost, úmyslnou smrt a vystavování mrtvolám.

Vedoucí návrhář hry Pawel Sasko odpověděl na únik a na Twitter a komentoval vše slovy ,,Vás to snad překvapilo? My se s tím prostě neserem."

You surprised? 😏



We don’t fuck around. https://t.co/JVh851BaOI