Shadow Warrior 3 vyjde také na Playstation Now. Venku je nový trailer

V březnu se hráči mohou těšit na vydání hry Shadow Warrior 3, jenž se má stát mimo jiné i titulem ve službě Playstation Now. Akční FPS střílečka vyjde 1. března na PS4, Xbox One a PC. V rámci oznámení vydání byl na internet vypuštěn také 10-minutový gameplay trailer, ve kterém lze vidět misi s názvem Dragon’s Nest.

Shadow Warrior 3 odhaluje hardwarové požadavky. Poběží plynule i na starších sestavách

Mezi únorovými Playstation Now hrami nechybí následující: Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, Death Squared, Little Big Workshop a Through the Darkest of Times