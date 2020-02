Shadowgun War Games: česká mobilní herní pecka | Recenze

Co baví Česká lokalizace

Dobrý pocit ze střelby

Dynamické souboje

Povedený free2play model Co vadí Málo herního obsahu

Občasné problémy s připojením k serverům 7 /10 Hodnocení

Českým hrám se vždy snažíme věnovat větší pozornost. Jednak jich není na trhu tolik a za druhé si jistě zaslouží podobnou podporu. Jedním z dalších přírůstků je tak Shadowgun War Games studia Madfinger Games. Co titul nabízí a jak si vede v nabitém boji s konkurencí?



Herního obsahu sice není zatím mnoho, zábava však nechybí

Shadowgun War Games je hrdinská akční 5v5 střílečka, která se na první pohled blíží kultovní týmovce Owerwatch od Blizzardu. Zásluhu na tom má především podobná stylizace, ale také nabídka jednotlivých hrdinů s nadpřirozenými schopnostmi. Přinášet v akčních týmových hrách nějaké inovace rozhodně není nejjednodušším úkolem, navíc jde vždy tak trochu o risk. Mnohem snadnější je vsadit na jistotu a vybalancovanou hratelnost.

Sázka na jistotu

A přesně tímto směrem se Shadowgun War Games ubírá. Hra v začátku nabízí na výběr ze tří hrdinů, další lze zpřístupnit postupným hraním. Opět, jak jsme u podobných titulů již zvyklí, čím úspěšněji si povedete, tím rychleji můžete jednotlivé volby odemykat. Zprvu je nutné vystačit si s klasickým režimem Team Deathmatch, po krátké době se zpřístupní také veleoblíbený Capture the Flag. Bohužel to je po obsahové stránce v rámci jednotlivých režimů zatím vše. Obsahově hra nehezky strádá i v počtu herních map, kterých si do budoucna rozhodně přejeme více. Tvůrci ale slibují postupné rozšiřování obsahu po všech stránkách, takže si počkejme.



Titul zdobí netoxický free2play model

Co je však klíčové, je samotná hratelnost. Ta je na mobilní hru vskutku perfektně vybalancovaná, dynamická a hlavně zábavná. Samotné ovládání silně připomíná hit loňského roku v podobě Call Of Duty Mobile, což je v podstatě rozumná a jediná správná volba. Levým palcem tak zajišťujete pohyb svého hrdiny, pravým rozhlížení. Střelba je v základním nastavení automatická po zaměření nepřítele. Kdo by se chtěl zbavit mírné časové odezvy, může zvolit režim ruční. Nic, co bychom neznali ze starší hry studia - Shadowgun Legends.

Samotné ovládání silně připomíná hit loňského roku v podobě Call Of Duty Mobile

Střelba je poté sice zdánlivě obtížnější, zato rychlejší. Mimo dvou základních střelných zbraní lze u každého z hrdinů využívat také speciálních schopností. Jedná se např. o léčení, vrhání granátů či ohromující řev nejsilnější z postav - Revenanta, který dokáže dezorientovat hráče před sebou. Postavy jsou skutečně skvěle vybalancované a jistě sednou do vkusu každého hráče dle preferovaného herního stylu.



Grafická stylizace může připomínat Overwatch, ale také předchozí díl Legends

Jednotlivé souboje jsou opravdu hodně rychlé a především zábavné, což platí hlavně o režimu týmového Deatch Matche, který je v současnou chvíli tím lepším. Hraje se buďto do 30 killů, popřípadě do vypršení časového limitu, což se však díky minimální míře spolupráce jednotlivých hráčů děje opravdu málo kdy.

Mírumilovný free2play

Shadowgun War Games sází na osvědčený free2play model s dodatečnou monetizací. Ta však není nikterak vlezlá či agresivní a točí se zejména okolo kosmetických prvků, jakými jsou hlavně skiny, avatary, talismany, pózy nebo sledovače statistik před zahájením každého souboje. Využít lze také rychlejší získávání zkušeností. Většinu kosmetických prvků lze však získat pochopitelně i prostým hraním. Využívat lze také jednotlivé herní výzvy nebo denní odměny.



Souboje se uskutečňují v pětičlenných týmech

Speciální odměny pak čekají na hráče v rámci Battle Passu, který při nákupu kreditů vyjde na cca 400 Kč. Vydělat si na něho však můžete i bez investování skutečné měny, což pro změnu připomíná battle royale hit Apex Legends. Hra své hráče naštěstí nikterak do investování skutečných peněz nenutí, navíc nikoho ani nezvýhodňuje. Za tento model patří velký palec vzhůru.

Ocenit musíme také poměrně široké možnosti v rámci nastavení hry. Přizpůsobit si lze grafickou náročnost či prvky v oblasti hratelnosti. Výhodou je česká lokalizace, která určitě není v podobných titulech samozřejmostí. Po grafické stránce titul splňuje standardy současných mobilních her, i když mapy nenabízejí příliš atraktivní prostředí a jsou tak trochu nezajímavé. Určitě do budoucna uvítáme pestřejší mapy z různých prostředí.

Menší výtka potom směřuje k celkové stabilitě, neboť čas od času dojde k problému v rámci připojení k serverům. Celkově je však hra v dobré kondici a bez problému hratelná i na slabších strojích, jaký je např. Huawei P30 Lite. Naopak na výkonnějších redakčních strojích, jako je Sony Xperia XZ2 Compact či Huawei P30, běžela hra naprosto bez problémů a jediné, co musíte hlídat je tak lehké přehřívání zadní strany telefonu při delších kláních.

Verdikt Ve finále je Shadowgun War Games příjemným mobilním zážitkem českých herních vývojářů. Hru zdobí výborná hratelnost a skvělý pocit ze střelby. Rozumný a přijatelný je také systém monetizace, který do ničeho nenutí. Vadou na kráse je v současnou chvíli poměrně chudý herní obsah jak v oblasti herních map, tak především herních módů. Věříme ovšem, že se situace bude rychle zlepšovat. Potom budeme moci titul s klidným svědomím zařadit po bok velikánů jakými jsou např. Call Of Duty Mobile či Overwatch.

Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact.