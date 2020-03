Shenmue III dostane příští týden poslední placené DLC

Shenmue III od svého vydání dostávalo každý měsíc DLC s novým obsahem. V lednu to bylo běžecké Battle Rally, únorový přírůstek Story Quest Pack se pak zaměřoval na příběh. 17. března do hry přibude The Big Merry Cruise.

Součástí nového obsahu budou dle tiskové zprávy "různé druhy zábavy". Do toho spadá celá řada miniher. Ze zveřejněného screenshotu je znát, že loď, na které se Ryo bude plavit, vypadá jako kasino, takže je docela jasné, jakou zábavu tady můžeme očekávat.

Samozřejmě nebude chybět ani několik příběhových misí a Ryovi do šatníku přibyde pár nových kousků. The Big Merry Cruise je podle všeho poslední placené DLC, které zahrnuje Complete DLC Collection a dostanou ho i majitelé Deluxe edice. To platí jak pro PC, tak PlayStation 4 verzi.