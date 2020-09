Trailer nese příznačný název World of Crime (Svět Zločinu) a určitě si ho nezapomeňte přehrát, stejně tak jako druhé video pro získání větších znalostí o světě, ve kterém se bude první kapitola mladého Sherlocka Holmese odehrávat.

Sherlock Holmes: Chapter One je plánován na příští rok. Kdy přesněji zatím není známo, co se však ví je, že vycházet bude na PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One a PC.