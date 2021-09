Sherlock Holmes Chapter One má datum vydání. Verze pro starší konzole se opozdí

Sherlockův Chapter One, ve kterém se podíváme do začátků tohoto slavného detektiva, byl oznámen už loni. V novém traileru nám autoři představili nejen záběry přímo z hraní, ale hlavně datum vydání. Do dalšího tajemného případu se pustíme 16. listopadu. Platí to ale pouze pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Hra je stále plánovaná i na PlayStation 4 a Xbox One, ale Frogwares potřebují více času na jejich dokončení. V tomhle případě jde nejspíš o to, aby hra běžela dobře i na slabším hardwaru.

Chapter One představí Sherlocka v dosud neviděném světle, kdy je mladý, nerozvážný a naivní. Teprve získává svoji reputaci. Ve vyšetřování případů budete mít volnější ruku. Kromě hlavní dějové linky nebudou chybět ani vedlejší příběhy.

Společně se s jeho nejlepším kamarádem Jonem se vydává na ostrov ve středozemním moři v 19. století. Není to ale John Watson, kterého znáte z těch populárnějších příběhů. Ani zdejšímu městu není cizí politická korupce a temné podsvětí. Pomocí dedukce budete nejen řešit případy, ale pomůže vám i při střetu s nepřítelem.

