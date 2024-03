SHODAN rozšiřuje svůj vliv. Předělaný System Shock vyjde v květnu na konzolích

Už loni studio Nightdive přeneslo legendární System Shock do moderní podoby. Zatím si ho mohli zahrát ale pouze PC hráči. To se změní 21. května, kdy tento remake vychází i na PlayStation 4,5, Xbox One a Series S|X. Zároveň spolu s tím vývojáři do hry přidávají pár vychytávek navíc, mezi které patří rozšíření příběhového zakončení a možnost hrát za ženskou hlavní hrdinku.

Základ nicméně zůstává věrný originálu. Probereme se na Citadel Station, kde kvůli intrikám umělé inteligence SHODAN nastal totální chaos. Posádka, kterou má pod kontrolou, vám jde nemilosrdně po krku, protože jste tím jediným, co SHODAN může zabránit v ovládnutí celého světa. Naštěstí hrajeme za zkušeného hackera, kterému nedělá problém se dostat do zdejších systémů.

Hratelnost vývojáři upravili tak, aby byla pohodlnější a odpovídala dnešním standardům. Vzhledem ke kladným hodnocením se remake opravdu povedl, o čemž se můžete přesvědčit i v naší recenzi PC verze. Na konzolích pak System Shock má běžet ve 4k při 60 FPS, na což jsme celkem zvědaví. Pokud byste chtěli krabičku do poličky, tak musíte sáhnout po PS5 nebo XSX verzi. Na starší konzole vyjde System Shock pouze digitálně.