Showa American Story je akční RPG, zasazené do alternativní minulosti 80tých let

Některé hry mají prostě jiskru a zajímavý šmrnc. Právě to je případ chystaného akčního RPG Showa American Story, které vývojáři popisují jako "milostný dopis pop kultuře 80tých let" a už z prvního traileru je hodně cítit příchuť béčkových akčních filmů té doby. A to je dobře.

Ve hře se zhostíte role Choko, teenagerky, kterou kdosi vrátil zpět mezi živé. Vy se tak vydáváte na dlouhou pouť a cestu pomsty napříč Spojenými státy. Zní to hodně jednoduše, a také má být. Titul se totiž soustředí především na pořádnou akční jízdu a RPG prvky, to vše s estetikou 80tých let alternativní minulosti.

Máme se tak těšit na relativně otevřený svět Spojených států, plně upravitelnou věrnou motorku, různorodé NPC postavy a jejich příběhy, a samozřejmě řádně frenetický boj proti hordám zombíků a jiným monster. Ach ano, jsou tu zombíci.

Showa American Story se prozatím chystá pro PC, PS4 a PS5. Datum vydání není známé.