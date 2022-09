Silence of the Siren je nová tahovka od českých Oxymoron Games. Inspiruje se klasikami jako je série HOMAM

Snad není jediný měsíc v letošním roce, kdy by jeden z českých vývojářských týmů nepředstavil svoji novinku. Tentokrát na řadu přišli autoři Project Hospital.

Pokud máte rádi hry ve stylu Heroes of Might & Magic, měli byste zpozornět. Už z první ukázky vyplývá, že si z této slavné série bere Silence of the Siren inspiraci. Místo fantasy se ale vydáváme do sci-fi světa. Ve vzdálené části galaxie mezi sebou válčí několik civilizací o kontrolu nad planetami. Zbylo toho na nich málo, ale každý zdroj je cenným materiálem pro rozvoj vaší armády, bez které se při střetu s nepřáteli neobejdete.

Hvězdná soustava The Siren byla oddělena od zbytku galaxie. Kvůli tomu se tamní aliance rozpadla a začaly vznikat menší kolonie. Jedné z nich se ujmeme i my a kromě putování po planetách a hledání zdrojů budeme také rozšiřovat naši základnu. Čím pokročilejší bude, tím silnější se stane vaše armáda. Střety s nepřáteli pak fungují klasiky na tahy, kdy se s oponentem střetnete na hexagonovém bojišti. Kromě síly svých jednotek budeme mít také speciální schopnosti velitelů.

Své strategické síly poměříme nejen s protivníky ovládanými umělou inteligencí. Nechybí ani PvP multiplayer. Na další podrobnosti ohledně Silence of the Siren si budeme muset počkat. Zatím neznáme ani přibližné datum vydání.

Zdroj: Steam