Silence of the Siren vychází v demoverzi. Českou sci-fi variaci "heroesů" můžete vyzkoušet zdarma

Nadějnou strategii od českých Oxymoron Games jsme měli možnost vyzkoušet už loni. Od té doby tým na Silence of the Siren nadále pracuje a nyní dává příležitost i všem běžným hráčům. Na Steamu nově najdete demoverzi, ve které si tohoto duchovního nástupce série Heroes of Might & Magic můžete sami vyzkoušet zdarma.

Vedle krátkého tutoriálu si v demu osaháte také jednu mapu ve skirmish módu. Pokud patříte mezi fanoušky HoM&M, budete tady okamžitě jako doma. Staráte se o svoje domovské základny, rozšiřujete je a nabíráte další a další jednotky do své armády. Silence of the Siren ale fantasy prvky mění za sci-fi. Grafickým stylem se také odklání, ale nutno uznat, že na pohled vypadá velmi dobře.

Zatím stále nevíme, kdy se do souboje několika mimozemských ras budeme moci pustit naplno. Oxymoron Games totiž ještě nemají přesně určené datum vydání pro svoji novinku. Rozhodně je to ale jedna z aktuálně nejvyhlíženějších českých novinek.