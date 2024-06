Silence of the Siren vyjde v předběžném přístupu koncem září. Zdarma si můžete vyzkoušet nové demo

Českou strategii studia Oxymoron Games, která se netají svojí inspirací klasikou Heroes of Might & Magic, jsme testovali už loni. Začátkem letošního roku se demoverze otevřela všem hráčům. Na Steamu brzy odstartuje další Next Festival, v rámci kterého budou k dispozici demoverze stovek her a nebude mezi nimi chybět ani nová verze Silence of the Siren. Zároveň s tím tvůrci oznámili, že 30. září vyjde hra v předběžném přístupu na Steamu.

Nemusíte čekat, až 10. června festival začne. Aktualizovaná demoverze je dostupná už nyní, stačí si ji stáhnout ze Steamu. Práce nicméně dále pokračují. S vydáním předběžného přístupu má být k dispozici trojice frakcí s jednou příběhovou kampaní. Na rozdíl od demoverzí a dříve uzavřených testování se můžeme těšit na více interaktivních prvků na mapách, dodatečné úkoly a nebude chybět ani možnost hrát v lokální kooperaci.

Vývojový proces pak bude pokračovat příští rok. Plné verze bychom se měli dočkat někdy v roce 2025. Tato podoba nabídne pětici hratelných frakcí společně s plnohodnotnými příběhovými kampaněmi. Zároveň budou mapy obsahovat více vrstev. Kromě povrchu tak prozkoumáme třeba i podzemí a různé jeskyně. Kreativce jistě potěší, že je v plánu také editor map. Zároveň bude Silence of the Siren podporovat komunitní tvorbu skrz Steam Workshop, takže své výtvory budete moci jednoduše sdílet. Stejně tak jednoduché bude stahování modifikací od ostatních hráčů.

Tvůrci doufají, že verze 1.0 bude rovnou obsahovat také online multiplayer. Ovšem jisté to zatím není. Jestli nebude jistota, že bude fungovat bez problému, určitě je lepší, pokud si s ním dají načas. Zatím mají se svojí novinkou nakročeno velmi slušně a je vidět, že o tento žánr je stále zájem, což nedávno dokázaly Songs of Conquest.