Silent Hill žije. Uniklo několik obrázků z připravované novinky. Má vznikat víc než jedna hra

Od zrušení Silent Hills, na kterých pracoval Hideo Kodžima, jsme o této oblíbené sérii pořádně neslyšeli. Očividně ji ale Konami ještě neuložilo k ledu.

Blíží se doba letního představování nových her a jako každý rok jí i letos předchází spousta úniků ze zatím neoznámených projektů. Tentokrát tady máme žhavou novinku o sérii Silent Hill. Uživatel vystupující pod přezdívkou AestheticGamer na Twitteru zveřejnil čtveřici obrázků, které mají pocházet z nového přírůstku do série. Na jejich pravosti přidává fakt, že v původním postu už obrázky nenajdete, protože Konami je stáhlo skrz nárok na autorská práva.

První dva obrázky mají být už dva roky staré, takže je možné, že nový Silent Hill už nyní vypadá jinak. Prý toho je ještě spousta, co původní zdroj nesdílí a docela pochybujeme, že něco ještě sdílet bude vzhledem k tomu, jak rychle Konami zasáhlo. Zmínil ale jména "Anita & Maya" a "SMS Messages". Druhá zmínka se má týkat propojení s realitou, kdy má hra komunikovat s hráčem skrz posílání zpráv nebo mailů, což podporují informace z dalšího zdroje.

I když Silent Hill stále patří pod Konami, tak novinka nemusí nutně vznikat přímo v jejich studiích. V minulém roce jsme se dozvěděli například to, že Konami uzavřelo spolupráci s polským Bloober Teamem. Společně s únikem obrázků bylo nicméně potvrzeno také to, že ve vývoji je stále zapojeno i Sony a má vznikat více než jeden projekt spadající do série Silent Hill.

Konami nemá mezi hráči kvůli jejich rozhodnutím z posledních let zrovna nejlepší pověst a je stále otázkou, co přesně plánuje se svými úspěšnými značkami. Možná, že už během letních festivalů se dozvíme, kam budou v budoucnu směřovat.

Zdroj: Reddit