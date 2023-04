Silica je nová česká hra kombinující střílečku se strategií. Pracuje na ní malý tým s podporou Bohemia Interactive

Kombinovat několik žánrů dohromady jsme tady měli už spoustu. O spojení FPS akce a strategie v reálném čase se pokusí Silica, která vzniká pod záštitou Bohemia Interactive a měla by zanedlouho vyjít v předběžném přístupu na Steamu. Zajímavé je, že hráče nijak nebude nutit, aby využíval obě složky herní náplně. Pokud holdujete rychlé akci, nebudete se muset o strategii vůbec starat. Stejně to platí i naopak.

Na krystalových pláních planety Baltarus mezi sebou bojují lidé a mimozemšťané o cenné Balterium. Vyzkoušíte si roli 3 frakcí a v momentě, kdy se přenesete na bojiště, můžete ovládat jakoukoliv jednotku. Do toho spadá několik druhů mutantů, různé lidské jednotky i vozidla. V těchto chvílích má strategickou část pod kontrolou umělá inteligence. Nic vám ale nebrání v tom, abyste se na orbitu planety přenesli a vzali rozkazování do vlastních rukou.

V předběžném přístupu bude k dispozici trojice herních módů. Prospector vám představí základy hraní v pohledu z první osoby. Strategy je hlavním módem, ve kterém plynule budete moci přepínat mezi jednotkami a rolí velitele. Arény jsou pak čistokrevnou FPS akcí, kde si budete moci otestovat všechny druhy jednotek. Silica nabídne i multiplayer, ve kterém se do Strategy módu může zapojit až 12 hráčů. U arén pak toto číslo naroste na 32.

Důvod, proč bude Silica nejdřív v předběžném přístupu, je jasný. Vývojáři chtějí hru vybrousit do nejlepší možné verze spolu s komunitou. Nepracuje na ní ale přímo Bohemia Interactive. Tahle hra vzniká v rámci programu Bohemia Incubator, skrz který se dostává podpora od vydavatele k menším týmům. Přirovnat by se dal třeba k ID@Xbox, který také podporuje indie tituly. V předběžném přístupu by pak Silica měla strávit zhruba rok. Nyní se bude prodávat s cenovkou 19,99$. Po vydání ostré verze cena stoupne na 24,99$. Zatím je v plánu pouze verze pro PC.

