Similo: hádej, kdo jsem | Recenze

Co baví Rychlý filler

Jen tak se neohraje

Pěkné zpracování Co vadí Karet mohlo být víc 7 /10 Hodnocení

Na jaře letošního roku vydalo Albi trojici her z rodiny Similo. V těchto deduktivních kooperativních hrách jeden hráč napovídá svým spoluhráčům, kteří musí uhodnout jednu z dvanácti postav vyložených na stole. Abychom pravdu řekli, k Similu jsme se zpočátku stavěli poněkud nedůvěřivě. Opravdu to bude fungovat? Není to jen další z řady párty her typu „Hádej, kdo jsem“? A není počet 30 karet v krabičce poněkud málo? Po první partii však bylo jasné, že naše obavy byly zbytečné. Similo totiž funguje naprosto skvěle.

Vyzkoušet můžete Similo s pohádkovými bytostmi, historickými osobnostmi a postavami z řeckých bájí. Nejjednodušší (a zároveň také nejpřístupnější mladším hráčům) je pohádková verze, ačkoli se v ní setkáte s několika postavami známými spíše v anglosaském světě než u nás (například postavy z Jacka a Kouzelné fazole nebo Čaroděje ze Země Oz). Historické osobnosti stojí na žebříčku obtížnosti uprostřed. Vedle známých vojevůdců a panovníků zde narazíte také na umělce (z těch známých je to třeba William Shakespeare nebo Vincent Van Gogh, z těch méně známých pak například Kacušika Hokusai a Virginia Woolfová). Nejtěžší jsou pak řecké báje, v nichž naleznete jak postavy bohů, tak hrdiny a různé kouzelné bytosti. Dobro zprávou je, že jsou jednotlivé balíčky vyvážené (historické osoby časově i geograficky, báje poměrem bohů/lidí/příšer).

Samotná hra pak probíhá tak, že si jeden hráč náhodně vybere osobnost, kterou bude ostatním napovídat, zamíchá ji společně s 11 dalšími a vyloží na stůl do mřížky 4x3 (nebo klidně 3x4). Poté si do ruky dobere 5 startovních karet. V každém z pěti kol pak vyloží jednu kartu – pokud ji položí svisle, znamená to, že daná osoba má s tou hledanou něco společného, pokud vodorovně, tak nemají nic společného. Hádající hráč nebo hráči pak v prvním kole odstraní jednu kartu, ve druhém dvě, ve třetím tři a ve čtvrtém čtyři. V posledním kolem pak na stole zůstanou dvě karty, takže odebere už jen jednu.

Co má společného Johanka z Arku s Boudicou?

Z vlastní zkušenosti víme, že chvíli trvá, než si člověk zvykne na to, že musí z mřížky odstraňovat osobnosti „opačně“, tj. pokud má hledaná osobnost něco společného s Napoleonem, můžete odebrat například Marry Shalleyovou nebo Charlese Darwina. Naopak odebrání Julia Caesara by mohlo mít fatální následky…. Pokud totiž hráč odebere cílovou osobnost, hra okamžitě končí.

Nemusíte se přitom bát, že byste k hraní potřebovali encyklopedické znalosti vybraných oblastí. V historických osobnostech si bohatě vystačíte se svými školními znalostmi historie, v bájích je to už poněkud složitější – zvláště pokud je některý z vašich spoluhráčů jejich znalec a zná všechny souvislosti mezi postavami, o nichž jste vy neměli ani tušení… To, že postavy mají něco společného, se ale může týkat i poněkud přízemnějších faktů, a to klidně i povolání, pohlaví nebo jen barvy pozadí. Pochopitelně je větší legrace, když napovídáte nějakým sofistikovanějším způsobem, ale ne vždy je to v silách hráčů.

Naše obavy ohledně repetetivnosti hry naštěstí naplněny nebyly – Similo jsme hráli po 3 týdnů každý den několikrát a bavili jsme se pořád stejně. I počet 30 karet je dostačující, ačkoli je fakt, že bychom uvítali, kdyby bylo karet ještě o 12 víc, abychom kvůli nové partii nemuseli znova míchat nový balíček, ale dobrali ten stávající. Jako zajímavý způsob ozvláštnění pak můžete zkusit kombinaci balíčků – například vyložit historické osobnosti a napovídat osobnostmi z pohádek.

Ilustrace na kartách jsou povedené, občas sice narazíte na ne úplně vhodnou ilustraci (například Arachné je zobrazena jako příšera – kombinace pavouka a ženy, přestože ve skutečnosti byla pouze přeměněna v pavouka, obrázek pak volbou barev evokuje, že se jedná o zlou postavu, ale to není pravda) a některé historické osobnosti vypadají poněkud neobvykle (anime Marie Antoinetta). Jen nás trochu mrzí krabička z obyčejného tvrdého papíru.

Název: Similo (Báje/Historie/Pohádky)

Vydavatel: Albi

Počet hráčů: 2+ hráči

Herní doba: 10 minut

Doporučený věk: 7+

Doporučená cena: 299 Kč (jedna krabička)