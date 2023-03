Simulátor života Life by You vyzkoušíme v záři. Slibuje větší modifikovatelnost a otevřenost než The Sims

Paradox na své nedávné akce oznámil vlastní simulátor života. Life by You se nám v plné parádě představil až na samostatné prezentaci, díky které se můžete rovnou podívat na hru v běhu a také jsme dostali řadu zajímavých informací. Tou nejdůležitější je datum vydání. Life by You vyjde nejdříve v předběžném přístupu na Steamu a Epic Games Store 12. září. Zatím není jasné, kdy a na jaké další platformy v budoucnu dorazí.

„Life by You je evolucí žánru simulátoru života v moderním pojetí s konverzacemi v reálné řeči a naprostou svobodou, jak se hráč může projevit,“ říká Rod Humble, generální manažer v Paradox Tectonic. Při oznámení dále padlo, že tahle hra má být tím nejvíc modifikovatelným a otevřeným simulátorem života. Tomu mimo jiné pomohou i oficiální nástroje, skrz které si hráči budou moci sami tvořit herní obsah.

Vypadá to, že oproti The Sims se Life by You bere o něco vážněji. Tomu napovídá i grafika. I když má k realistickému zpracování daleko, nepůsobí tak komiksově jako v The Sims. Od konkurence se liší také tím, že naše postavičky budou komunikovat reálnou řečí. Tím chtějí tvůrci docílit toho, aby byl hráč do životů v Life by You více zainteresovaný.

Většímu zájmu o virtuální život má napomoct také možnost přepnout se z izometrického pohledu do pohledu ze třetí osoby. Doslova tak své postavičce budete blíž. V ohledu možností to je pak přesně takové, jaké bystě čekali. Stavíte a vybavujete vlastní příbytek, hledáte práci, seznamujete se s okolím a můžete se dostat třeba i ke svatbě.

Je stále otázkou, jestli po vzoru The Sims bude i Life by You přidávat obsah do hry skrz placená DLC. Nedivil bych se tomu. Nesmíme ale zapomínat na to, že základ Sims 4 je momentálně free-to-play, zatímco za Life by You si budete muset zaplatit i v předběžném přístupu. Tady rovnou vývojáři uvádějí, že cena s vydáním plné verze ještě o něco naroste.

Ať to dopadne jakkoliv, je dobře, že mezi simulátory života vstupuje nová značka. Za poslední generace bylo v tomto žánru docela ticho a kromě The Sims nebyla žádná pořádná alternativa. Paradox má našlápnuto docela dobře a díky předběžnému přístupu může Life by You vybrousit k dokonalosti společně s komunitou.