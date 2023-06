Six Days in Fallujah brzy vyjde v předběžném přístupu. Kontroverzní střílečka byla oznámena už před 14 lety

Six Days in Fallujah má za sebou spoustu kontroverze a horlivých debat. Vypadá to ale, že si tuhle taktickou akci nakonec opravdu zahrajeme. V předběžném přístupu na Steamu by se měla objevit 22. června, kde stráví zhruba rok. Poté se kromě PC v plné verzi dostane i na PlayStation a Xbox.

O vývoji taktické střílečky Six Days in Fallujah se mluvilo už v roce 2009. Tehdy vznikala ve studiu Atomic Games a o vydání se mělo postarat Konami. Kontroverze přišla nedlouho po oznámení. Rozjely se debaty o tom, jak moc je vhodné zpracovávat události z druhé bitvy o Fallúdžu v roce 2004 a jestli nebude mít hra až moc politický podtext. Zanedlouho od projektu dalo Konami ruce pryč a vypadalo to, že nikdy nespatří světlo světa poté, co Atomic Games v roce 2011 zbankrotovali. Vše se ale změnilo na začátku roku 2021, kdy Highwire Games oznámili pokračování vývoje.

Na bojiště vyrazíme v rámci kooperace pro čtyři hráče, během které se neobejdete bez správné koordinace. Tvůrci slibují, že nepřátelé na vás nebudou jen bezhlavě nabíhat, ale využijí vlastní taktiku. Zajímavou funkcí je procedurálně generovaná architektura. Prostředí na každé misi bude vypadat jinak, takže hráč nebude tušit, co ho čeká za každým rohem.

Prvotní verze, kterou tvůrci označují jako velmi pokročilou betu, bude zahrnovat úvodní mise ze severní části města. Časem budou přibývat nové mapy, změny denní doby i počasí. Rozroste se také množství výbavy pro vaši jednotku. Dojde také na spolubojovníky ovládané umělou inteligencí, kterým budete moci rozkazovat. Tvůrci také zmiňují, že se po vydání plné verze zvýší cena, takže pokud máte zájem, není nač čekat.