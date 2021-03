Six Days in Fallujah odhalují první záběry a procedurální architekturu

Oživení válečné akce Six Days in Fallujah se plánuje na letošní rok pro PC a konzole a tvůrci pomalu ale jistě poodhalují více ze hry samotné. Dnes se můžete podívat na první záběry z omlazeného titulu, který se navíc pochlubí i procedurálně generovanými úrovněmi. To má simulovat strach o svůj život, kdy hráči stejně jako vojáci v reálných podmínkach nikdy netušili, co je čeká za dalšími dveřmi. Procedurálně budou generovány všechny budovy i místnosti v nich. Každý výlet do města tak bude svým způsobem unikátní.

Většina akce má být velmi věrohodná a realistická a hráči budou používat reálné taktiky a strategie, aby ve městě přežili co nejdéle. Pokud po ruce nebudou kamarádi, špatně byste se neměli mít ani se spolubojovníky ovládanými umělou inteligencí.