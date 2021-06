Skákačka Psychonauts 2 dorazí v srpnu. Double Fine ukázali nové záběry z hraní

Na Psychonauts 2 čekáme už pěkných pár let. Tento projekt studia Double Fine si prošel crowdfoundingovou kampaní s následnými problémy, které podle všeho vyřešila až akvizice Microsoftem. Za pár měsíců bychom se konečně měli podívat na to, co celá ta léta tvořili. Datum vydání je stanovené na 25. srpna.

I když je Double Fine součástí Xbox Game Studios, tak stále platí původní slib vývojářů ohledně vydání verze hry i pro PlayStation 4 a PlayStation 5. V traileru se samozřejmě ale píše pouze o PC a Xboxu One spolu se Series S|X.

10 největších oznámení z akce Xboxu: epický Starfield a várka nových hitů

V pokračování nás čeká další kapitola Razputinova příběhu, který bude dosti šílený. To ostatně můžete vidět přímo v traileru. Hra očividně využívá pestrou barevnou paletu. Razputin v akci bude moci využívat psychických schopností, které si navíc budete moci modifikovat.