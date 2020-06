Skate 4 by mohl mít otevřený svět a obsah generovaný hráči

Před pár dny se fanoušci skateboardingu dočkali velmi potěšující zprávy. Pokračování kultovního Skatu je ve vývoji a kutí jej původní tvůrci. Nyní se EA lehce rozpovídalo o tom, co by ve hře vlastně mohlo být. A z prvních informací to vypadá navýsost dobře.

Měli bychom se totiž dočkat otevřeného světa a vysoké míry customizace, kdy hráči samotní budou tvořit obsah do hry a interagovat mezi sebou. Mělo by jít o takové velké pískoviště pro hráče se zcela volnou rukou. Řekl to na konferenci investorů CEO společnosti Andre Wilson.

"Pro mnoho lidí je skateboarding nejen sport. Je to přístup k jejich vnitřnímu umění, kultuře sportu," řekl Wilson. "Pokud budete sledovat týpka jménem Nijah Huston na Instagramu, což je mimochodem jeden z nejslavnějších skateboardistů na světě, pak zjistíte, že začínal jako mladý kluk na skateboardu ale nyní je z něj módní ikona, bydlí v Beverly Hills a jezdí Rolls Roycem."

"Mnozí tedy vidí ježdění na skatu jako počáteční odrazový můstek, který něčím láká, ale který také dokáže narůst do neuvěřitelných rozměrů," dodal. "Vidíme v tom velký potenciál a vybíráme hry, které nabízí nejen ze začátku dostatek obsahu, ale které mají i schopnost růst a vyvíjet se spolu s komunitou."