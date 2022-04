Skate 4 dovolí hráčům vytvářet si ve volném režimu vlastní skateparky

EA chce kolem hry opět živou komunitu.

Herní novinář Jeff Grubb opět perlí interní informace a tentokrát se ve svém show na Giant Bomb vyjádřil k očekávaném pokračování kultovní série Skate. Před pár dny unikly na internet interní záběry z pre-alpha verze hry a spolu s nimi i některé detaily o hře samotné. Těšit bychom se údajně měli na velmi živou komunitu.

"Slyšel jsem od lidí, co to už hráli, že je to skvělá zábava," řekl Grubb. "Hráčům se líbil celkový vibe hry a jak se ovládala, což je rozhodně velmi důležitá informace. Do hry se také přidají různé moderní prvky. Takové, které byste očekávali například ve Forze nebo jiných online multiplayerových titulech. Bude tam spousta customizace a možností pro vaši postavu, hodně skinů a dalšího vybavení."

"Také by mělo ve hře být hodně obsahu generovaného přímo hráči. Prkna si zkrášlíte komunitními skiny a dobře zní i takový komunitní online režim, kde trávíte čas s přáteli a můžete blbnout a zkoušet celou řadu triků. Také by tu měl být editor, který v reálném čase umožní skatepark upravovat a přizpůsobovat potřebám hráčům na serveru. Prý šlo o něco, co ve hře opravdu vyniká," dodal.

Datum vydání čtvrtého dílu Skate je zatím ve hvězdách, minimálně to ale vypadá, že je titul na dobré cestě. Těšíte se?